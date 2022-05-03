理大外暴動罪成　25歲設計師囚35月、兩學生入教導所　官：須對暴動「迎頭棒喝」 (17:43)

3名被告依次為男學生伍振豐（18歲）、女學生羅芷澄（19歲）及現職平面設計師的梁瓊升（25歲），被控於2019年11月19日在尖沙嘴天文台道一帶連同他人參與暴動。被告的親友在旁聽席向被告展示Hello Kitty等玩偶，又以雙臂擺出心形手勢。

林官判刑時表示，不認同辯方稱現時社會氣氛平息，毋須刻意阻嚇暴動者，反指出不論何時，暴動亦「不應獲得姑息」，以打擊「罔顧法治」行為，故以39個月監禁為起點，考慮第三被告沒案底及在審訊時同意部分案情，減刑至35個月；另兩名學生案發時分別16及17歲，林官認為更生或勞教中心的羈留時間短，不足以反映控罪之嚴重，判入教導所。

辯方求情指出，首被告撰寫求情信，表示希望完成護士課程，回饋社會，又向公眾、法庭及家人致歉；次被告一直是好學生，在學時獲不同獎項，她亦關懷社會，積極做義工；第三被告過往一直循規蹈矩，「係個乖女嚟」，亦沒直接暴力行為或領導角色，屬較輕微一例。