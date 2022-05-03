前政協許智銘涉襲外籍父子　控方：雙方因拍攝問題爭執 (16:13)

兩名被告為裝修工人陳明亮（55歲）及商人許智銘（56歲）。陳明亮被控各一項有意圖而傷人及普通襲擊，許智銘被控兩項普通襲擊、各一項刑事損壞及襲擊致造成身體傷害罪，控罪發生於2020年3月29日、大嶼山宏貝道大浪灣村地段43號外，事主為一對父子，即Alexander Robert Medd及其子George Thomas Robert Medd。

控方開案陳辭稱，當日下午4時許，包括兩名被告在內的3人在涉案地點外以手機拍攝，業主Alexander Robert Medd上前反拍攝3人，雙方發生爭執，許智銘拿起石頭作勢投擲後放下，陳明亮隨即拾起、用以襲擊業主致其頭部受傷，其間許智銘試圖搶走業主的手機，該手機跌地後遭損毁，業主亦被推倒在地，其手臂及膝蓋受傷。

業主的19歲兒子George Thomas Robert Medd見狀拾起父親的手機殼，即遭許智銘拍掉。警方及後拘捕兩名被告，陳明亮在警誡下承認曾拉開業主，許智銘則稱業主在未經他同意下拍攝他，遂推開其手機。