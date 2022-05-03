黎智英等涉欺詐案開審　控方稱黎旗下顧問公司業務違土地指明用途 (15:48)

兩名被告為黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認一項欺詐罪，黎智英亦否認另一項欺詐罪。

控方刑事檢控專員楊美琪讀出開案陳辭指，涉案的將軍澳工業邨駿盈街8號土地，是由政府的工業邨公司（現為科技園公司）經審批申請後，以遠低於市價租出土地發展產業。承租人在申請書和租契等須訂明其指明用途，如有不符，承租人有責任披露有關事實，隱瞞則構成虛假陳述。

控方續指，黎智英持有的力高顧問有限公司，於1998年4月至2020年5月在上述處所營運，提供顧問及管理服務，包括為黎智英的公司擔任公司秘書，處理其個人資產，管理他和家人的住所，以及與第三方公司交易。惟該些業務與指明的報業用途不符，蘋果印刷亦從沒為力高就佔用該處所申請牌照。

2020年3月，科技園公司接獲傳媒查詢，稱力高涉違規使用該處所，遂向黃偉強查問並派員巡查。力高總經理Mark Simon表示須非常小心處理此事，他曾與力高董事周達權、法律顧問何凱英開會，黎智英指示Mark Simon要力高遷出該處所的辦公室，而黃偉強負責安排搬遷。同年8月10日，警方拘捕黎智英和黃偉強，並搜查該處所及檢取會議記錄等文件。