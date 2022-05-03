警方拘58人涉網騙洗黑錢案　涉款5100萬元 (15:05)

警方在行動中偵破一宗網上情緣騙投資騙案，女事主透過社交媒體認識一名男騙徒，兩人在網上建立情侶關係。騙徒當取得事主信任後，遂向她推銷高回報的投資計劃。當事主表示有興趣，就要求事主將資金轉帳至不同的銀行戶口，事主共損失逾1000萬元。

另一名被捕28歲無業男子，在今年3月至4月期間，涉嫌向11名年齡介乎19歲至44歲的男子行騙。疑犯在網上購物平台假扮買家，向發售電子產品的事主接洽，稱有意以較高的價錢購入包括智能電話和平板電腦的產品。他稱以電子方式支付，在交收時展示偽造的電子紀錄截圖，聲稱已付款，並取走相關的電子產品。事主檢查戶口後才發現受騙，涉案金額共約七萬元，而單一最大宗的案件是涉及9300元。他被控涉嫌以欺騙手段取得財產罪，案件將於周五（6日）在沙田裁判法院提堂。

另外，警方在3月底偵破一宗串謀詐騙及非法禁錮案件，至今拘捕13人。繼早前拘捕5男1女外，警方再拘捕多7男，年齡介乎17歲至40歲。被捕人分別涉嫌協助張羅戶口清洗黑錢，及在社交平台上載散工的招聘廣告，或在交友平台招聘人手。疑犯要求事主開立銀行帳戶及協助投資，交出登入資料和手機後，須入住指定酒店接受看管，以換取數千元報酬。

新界南總區重案組總督察周子軒表示，調查發現有疑犯要求事主開設網上虛擬銀行，交出加密貨幣平台帳戶，再由疑犯以事主手機直接操控資金流向，事主不知不覺下協助集團清洗黑錢。警方成功截取約40萬元的加密貨幣，並正追查集團其他成員。被捕的13人中，其中1名男子被控一項串謀欺詐罪，案件將於本月26日在沙田裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋，須於本月下旬向警方報到。

警方在行動中，檢獲14張銀行卡及31部手提電話。新界南總區重案組總督察陳家瑩指，科技罪案有上升的趨勢，由2017年934宗，上升至去年3410宗，升幅約256%。而單是去年與前年相比，升幅亦高達三成。