2019年國慶尖沙嘴衝突12人被控暴動　控方倡以被捕時地及裝備推論被告參與暴動與否 (14:59)

12名被告依次為袁均穎（案發時31歲，下同）、黃蔚霖（23歲）、黎穎霖（23歲）、吳沛伶（18歲）、甄衛兒（18歲）、姚志杰（24歲）、彭漢深（29歲）、張俊軒（17歲）、韋珍兒（22歲）、梅卓羚（24歲）、林耀基（26歲）、鄭子健（27歲）。

開案陳辭稱，當日下午3時許，大批示威者集結於佐敦道及窩打老道交界，集結逐漸演變成騷亂，示威者破壞商鋪的大閘及在馬路設置障礙物等。近4時，示威者的暴力行為升級，有示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈，警員亦多次發射催淚彈，雙方衝突持續最少20分鐘。警員其後向旺角方向推進及驅散。近5時，警員於彌敦道近文明里制服前線示威者，包括12名被告，他們在警誡下保持緘默。

控方依賴數段直播及閉路電視片段，並指第一至六及第八被告被制服的地點顯示他們曾參與暴動。12名被告均身穿黑衣、被搜出防毒面罩、手套等裝備，其中3人被搜出寫有「十一國難日」、「五大訴求缺一不可」的紙張。