2019年國慶尖沙嘴衝突12人被控暴動　控方倡以被捕時地及裝備推論被告參與暴動與否 (14:59)

2019年10月1日油尖區示威行動，演變成警民衝突，12名男女被控在尖沙嘴警署與長樂街之間參與暴動，案件今（3日）在區域法院開審。控方開案陳辭未有列明各被告的行為，並邀請法庭就各人被捕的時間、地點、裝備等，推論他們均有親身參與暴動，或協助教唆他人干犯暴動。控方另為7名警員申請匿名令，獲法官王詩麗批准，法庭禁止披露警員姓名、編號等資料。
12名被告依次為袁均穎（案發時31歲，下同）、黃蔚霖（23歲）、黎穎霖（23歲）、吳沛伶（18歲）、甄衛兒（18歲）、姚志杰（24歲）、彭漢深（29歲）、張俊軒（17歲）、韋珍兒（22歲）、梅卓羚（24歲）、林耀基（26歲）、鄭子健（27歲）。
開案陳辭稱，當日下午3時許，大批示威者集結於佐敦道及窩打老道交界，集結逐漸演變成騷亂，示威者破壞商鋪的大閘及在馬路設置障礙物等。近4時，示威者的暴力行為升級，有示威者向尖沙咀警署投擲汽油彈，警員亦多次發射催淚彈，雙方衝突持續最少20分鐘。警員其後向旺角方向推進及驅散。近5時，警員於彌敦道近文明里制服前線示威者，包括12名被告，他們在警誡下保持緘默。
控方依賴數段直播及閉路電視片段，並指第一至六及第八被告被制服的地點顯示他們曾參與暴動。12名被告均身穿黑衣、被搜出防毒面罩、手套等裝備，其中3人被搜出寫有「十一國難日」、「五大訴求缺一不可」的紙張。