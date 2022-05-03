時任區議員黃文萱與助理涉擺街站違限聚　控方欲將控罪時間外片段呈堂　官質疑不公 (15:02)

兩名被告黃文萱及麥啓榮否認於去年2月20日下午2時半至4時半參與受禁群組聚集。控方甫開庭稱，本案傳票控罪歷時兩小時，兩被告有共同目的聚集，但並非每一刻都保持1.5米距離，只要兩人有任何一刻違反限聚令，都足以入罪。彭官聽畢質疑，控方將指控範圍擴大至任何一刻，「咁對辯方唔公平」。

此外，控方要求將兩條由警員隨身攝錄機拍攝的片段呈堂，其中一條攝於當日下午約4時半至5時，超出控罪發生的時間，兩被告反對片段呈堂。彭官再度質疑控方的做法，表示法庭和辯方不會干預控方草擬控罪，「但你條界線去到邊？點解要引入界外的證據？」

控方回應稱，將於結案陳辭階段補充法律理據，案件照常開審。當日駐守沙田警區特遣隊的督察黎家傑（音譯）供稱，他從涉事街站取得寫有「反對赤化教改，守護香港未來」的單張，沒有留意兩名被告有否派發防疫物資。