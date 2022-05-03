男子WhatsApp群組稱「劈黑警」被控煽惑傷人　舉報者稱怕有人付諸實行故截圖報警 (13:55)

被告方文浩（43歲）報稱為司機，控罪指他於或約於2019年7月30日，意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該等警務人員。

控方開案陳辭指，被告使用一個流動電話號碼加入WhatsApp群組「交通實況互動港車薈超速.RB.塞.阻街」，群組內有逾百名成員。案發日晚上11時半至翌日凌晨，群組討論當日有防暴警員備有雷明燈槍。被告曾發表「共黑統治」及「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢老母黑警」等言論，又發出一張網絡貼紙，顯示一手持刀的小孩。

群組成員余沛音於同年8月1日報警。他在庭上供稱，見到被告的言論，認為被告可能違法，加上有其他成員回應「嘩，你好暴力呀，不過真係講得好X好」、「不能同意更多」等，他擔心「一啲分析力冇咁強嘅人」被煽動傷害警員，故以手機截圖留下對話作證及報警。

被告在案發事隔半年於住所被捕，他在警誡下稱對上述劈警員言論「完全冇印象」，又解釋可能因「當時睇到啲片好心痛、好心噏，咁跟住可能亂咁噏」。審訊午續。