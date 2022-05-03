香港於世界新聞自由指數跌至148位　與蘇丹盧旺達同級 (12:21)

今次RSF採用5項新指標編算指數，包括政治脈絡、法律架構、經濟脈絡、社會文化脈絡與安全性，指標估算基礎為對各地違反新聞自由、侵害記者與媒體的量化調查，以及使用問卷作質化研究。RSF按有關指標審視本港情況，指出本港兩大主要獨立媒體，包括《蘋果日報》及「立場新聞」均於去年被迫停刊，令近860人失業，另外一批小規模運作的傳媒亦因法律風險而停運，去年亦有一批新聞工作者涉及國安罪行被捕。RSF認為，《港區國安法》條文模糊，無論是否身處香港，只要報道涉及香港的記者，均有機會受影響。

RSF亦指出，本港目前絕大部分規模較大的傳媒，都由親北京派系擁有，其餘獨立的媒體則面對政治壓力，公營廣播機構香港電台亦由親北京人士管理，由以往因無畏無懼的調查報道聞名，變成毫不猶豫審查政府不喜歡的內容。RSF形容本港新聞工作者分成兩批，分別為本地中文媒體及英語或國際媒體工作，當中為獨立或親民主派工作的傳媒一般較受公眾歡迎，相反為親北京媒體報章或電視台工作的新聞工作者則受負面看待。

近年香港於世界新聞自由指數的排名已持續下跌，由2013年排第58、2019年排第73，至過去兩年排第80，今年就跌至第148。RSF又指出，中國使用立法為武器限制人民，將其隔離於世界其他國家之外，尤其是次排名大幅下跌的香港人民更深受其苦。

今年指數首3名為北歐國家，分別是挪威、丹麥和瑞典，挪威連續6年居榜首。今年有28國新聞自由情况被歸類為「極差」，數字創歷史新高，中國排175位，僅高於緬甸、土庫曼、伊朗、厄利垂亞及朝鮮，朝鮮繼續成為新聞自由表現最差國家。