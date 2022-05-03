李宇軒陳梓華認串謀勾結外國罪押至9月再訊　須待另案定審期 (11:24)

控罪稱，首被告陳梓華（29歲）及次被告李宇軒（30歲）於2020年7月至今年2月15日，與黎智英、Mark Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員對港府或中國實施制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

律政司代表為署理助理刑事檢控專員張卓勤；陳梓華由大律師蕭國辰、律政司前副刑事檢控專員、資深大律師李紹強代表；李宇軒則由前律政司副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表。兩人不時望向旁聽席，精神不俗，散庭後李宇軒亦一度擺出心形手勢。

控方表示，另外一宗相關案件將於5月17日進行提訊日，以待交付至高院審訊，故申請押後3個月。控方預料，若提訊日成功交付，最快於本年年尾至明年年初開審。辯方則不反對押後，並稱希望另宗案件可以盡快審訊。國安法指定法官李運騰表示同意，並指尤其本案被告已認罪，長時間押後並不合適，應盡快處理判刑，並建議將本案押後4個月，以待另宗相關案件定下審期。