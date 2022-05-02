劏房租管法例生效逾4個月　團體調查顯示仍有劏房戶遭濫收水電費 (15:03)

「關注基層住屋聯席」上月7日至28日向344名劏房戶作問卷調查，發現只有不足七成受訪者有與業主訂立書面租約，其餘則訂下口頭租約或不清楚租約形式。調查發現，32名租戶於劏房租管條例生效後簽約，其中81.2%稱業主沒有提供水電費單作參考，有約半人每度電收1.6元或以上、19.4%表示水費收每立方米15元或以上。

劏房戶林太一家五口於油尖旺區居住，上月20日剛與業主簽定新租約，租金維持於7000元，水費每立方米18元，電費則每度電收1.8元，與上一份租約相同，懷疑業主濫收水電費，但她表示，不清楚投訴途徑，亦擔心一旦投訴，業主會立即停租，認為新條例仍難保障租戶權益。

聯席成員鍾惠賢說，劏房業主若收每立方米12元以上的水費，或每度電收逾1.2元，便有可能屬濫收。她說，劏房租管投訴機制及執法程序模糊，令租戶沒有信心作投訴，建議差估署增加機制透明度，並訂立處理投訴的時限，又建議當局主動巡查，不宜只單靠租戶舉報。