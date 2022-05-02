海關破本年最大宗海上走私案　涉1.6億名貴貨品　1人被捕 (13:52)

海關港口海域科海域行動組指揮官黃智輝表示，海域行動組派出區域巡邏船於當日晚上10時，在香港西北面水域截停一艘前往內地方向的內河船，當時船上有6男1女內地船員，並報稱船上載有55隻貨櫃，正準備運到廣州蓮花山港。根據該船申報載貨倉單，有3個貨櫃報稱載有40噸液晶玻璃板及液晶體顯示屏，惟關員於對內河船運作模式及寄貨公司背景有懷疑，故押送船隻到屯門內河碼頭作進一步檢查。黃表示，海關早前留意到，該艘內河船經常於清晨時分由內地進入本港水域，並作短暫停留，主要於屯門裝卸貨櫃後就返回內地。

而海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富指，3個貨櫃經X光掃瞄後，發現擺放貨物的影像密度不一。打開貨櫃後，海關發現僅於貨櫃近門位置發現有液晶顯示屏等貨品，部分印有「MADE IN CHINA」（中國製造），對於將中國製造的貨品送往內地覺得十分可疑，再發現中間及最入位置為未有申報的走私貨品，包括固體硬碟記憶體、中央處理器、高級音響器材及等。其中，有部分中央處理器為伺服器級別，每個價錢達2萬，另有一部約值30萬元的鍍金唱臂黑膠碟機，以及每條約值4000元的大提琴弦線等。而貨品由牛皮紙包好，頂部放有液晶顯示屏，用以掩人耳目。黃相信，如貨品成功偷運到內地，可逃避內地關稅及增值稅達9000萬。

經調查後，海關發現貨品由一間本地公司運返內地，於是拘捕該公司69歲女東主。由於貨品價值高，海關不排除背後涉及大型走私集團，而調查仍進行中，不排除更多人被捕。