呂世瑜案按國安法下限判囚5年　楊艾文：被告自願向警解鎖手機或成上訴理據 (15:02)

在「呂世瑜案」中，法官胡雅文認為被告以公開頻道煽動港獨，並以售賣武器等方式煽暴，屬「情節嚴重」，原本採納5年半為量刑起點，認罪扣減三分之一至3年8個月。惟控方質疑，國安法第21條列明情節嚴重者最低刑期為5年，胡官終接納判刑受國安法條文所限，改判囚5年。相關報道：被告認煽動分裂原減刑1/3 官納控方觀點改判 國安法設下限 男生囚3年8月變5年

楊艾文表示，控方當時請法官考慮法律原則問題，沒有主張特定的刑期，做法完全正確；如果控方相信法官判決有違法之嫌，有責任立即提出質疑，而不是帶到上訴庭覆核刑期才陳辭。

楊艾文又指出，對呂世瑜案的唯一疑問，在於國安法第33條不被談論。根據該條文，被告自首或如實供述罪行，可獲從輕處罰，甚至免除處罰。楊艾文稱，判辭指出呂世瑜自願向警方提供手機密碼，讓警方尋找潛在證據，假設警方從其手機取得之前未掌握證據，「為何呂世瑜沒有資格獲得低於5年的刑期扣減？這可能是上訴的理據之一」。

陳文敏：法例設最低刑期 法院沒酌情權輕判

港大法律學院兼任教授陳文敏指出，香港法例一般只會定下最高刑期，很少會定下最低刑期，法例一旦定下最低刑期，法院便沒有酌情權輕判。至於呂世瑜案會否成為案例，影響其他待審的國安法案件，陳文敏表示該案涉及武器，性質較嚴重，若有任何指標性作用，只是界定了何謂案情嚴重，對其他案件的指標性不大。