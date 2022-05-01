尖沙嘴有酒吧夜總會食肆涉違規經營　3負責人被捕130人被票控 (08:45)

警方今日發現漆咸道南一樓上酒吧違規經營，21歲姓李男負責人涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。另有10男5女顧客，年齡19至28歲，涉嫌違反第599F章及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），被發出定額罰款通知書。此外，19歲姓許女顧客因未有攜帶身分證明文件被帶返警署調查。

於諾士佛臺、天文臺圍及尖東一帶，5間食肆有顧客沒有使用「安心出行」及遵從疫苗通行證規定，共7男1女顧客，年齡20至48歲，涉嫌違反第599F章及第599L章被發出定額罰款通知書。另外有2男3女負責人，年齡32至54歲，則涉違第599F章被票控。

警方今日凌晨零時於金馬倫道42號一間樓上酒吧違規營業，28歲姓張男負責人涉違反第599F章被捕，現正被扣留調查。有27男16女顧客，年齡18至55歲，則涉違第599F章被發出定額罰款通知書。

警方昨晚約9時45分發現佐敦道一間夜總會違規經營，55歲姓鄧女負責人被捕，涉違第599F章。有29男及30女顧客，年齡19歲至66歲，則涉違第599F章被發出定額罰款通知書，在場39歲男子因欠交罰款被通緝，當場被捕。