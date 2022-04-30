特首選舉｜李家超稱港與全球接軌、有國家作後盾　回應移民潮：歡迎返嚟擁抱香港 (22:32)

他又說，香港機遇無限，相信第六屆政府帶給大家是執行性、有成果的政府。他很有信心，大家會見到香港吸引力和發展機遇。「無論喺邊度，睇到我的成果就會知道，香港係一個值得擁抱的地方。」

不應用不合法或違反社會共識方式解決分歧

李家超被問到，反修例事件後年輕人對他及政府都有負面觀感，若上任會如何修補關係，他稱每個社會都有分歧，最重要是守法地表達意見，他認為可以和而不同地處理問題，用結果收窄分歧。他強調，會用行動說服所有人，分歧存在但可以解決，不需要以不合法或違反社會共識的方式去解決。他希望第六屆政府用行動爭取市民信任，「每次少少成功，加起來希望就是令大家改觀的成功。

李家超最後寄語已離開香港的人，稱香港始終是大家的家，亦希望大家知道是可追求夢想、發展、自由和包容，令人想擁抱及回來共同建設的地方，「歡迎你哋返嚟擁抱香港」。

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