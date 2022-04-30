新冠疫情｜何栢良：撩鼻誤向上可致骨折　應朝耳洞水平伸入鼻腔 (16:28)

何栢良拍攝短片教導正確採樣方法，他表示採樣前可先擤一擤鼻，讓鼻水流至較前位置再撩鼻，效果較佳。

不少人採樣時將拭子棒伸向鼻腔上方，何栢良指出，向上插方法「做錯」，拭子棒應朝着耳洞，以水平方向伸入鼻腔通道，成人可伸入2至3厘米位置，兒童可伸入1.5至2厘米，然後轉5至10下，讓毛茸茸採樣棉接觸到鼻黏膜，吸收鼻涕便可，並重覆在另一鼻孔採樣。何栢良又稱，向上插有可能傷及頭頂的一節骨頭，如太大力更有可能引致骨折。他表示，外國已呈報十多宗向上插致骨折個案，結果腦脊髓液會從鼻孔流出。

此外，何栢良檢視坊間5款採樣棉，他表示，採樣棉的毛愈多愈密，採樣質素愈好，當中一款採樣棉表面光滑屬最差；另一款表面有幼毛伸出來，撩鼻時會令人感覺痕癢、很想打噴嚏，認為其採樣質素最好。

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