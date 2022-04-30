曾鈺成稱反修例分離主義或源自佔中　年輕人將不滿政策憤怒歸咎中央政府 (15:54)

張炳良則認為在反修例運動期間，身分認同政治（identity politics）突然成為其中一個焦點，部分人基於對現況不滿，而提出把香港獨立建國的想法。他表示不認同相關想法，而該想法亦沒有足夠基礎來支持。

被問及國內城市和人口眾多，不同人使用各種方言溝通，國家主義（Nationalism）是否一個統一的概念（uniform concept），還是因人而異（variation），曾鈺成舉例，在本港生活的少數族裔同樣需要遵守憲制責任和義務。他又稱，即使是入籍美國的人，都需要宣誓效忠，遵守當地法律。張炳良則補充，身分認同議題在不同時間和地區都有出現，2012年政府推行德育及國民教育科，其中一個原因正是香港回歸祖國多年，但仍然出現「人心未回歸」引致。