新冠疫情｜劉澤星：復課疫情未上升因港建短暫免疫屏障　接種率未夠要續「谷針」 (14:36)

劉澤星在商台《政經星期六》指出，免疫屏障效果短暫，康復者體內抗體水平在數個月後會下跌，故需接種疫苗「再刺激免疫細胞、增強保護力」。他補充，本港滿12歲市民第三針接種率仍未夠五成；安老院舍近七成半院友已打第一針，惟不足一成院友已打第三針，故長遠要進一步推高全城接種率，同意要在本地「谷針」，尤其要將「一老一幼」的接種率提升至九成。他解釋，兒童染疫後或令器官受損，打針有助減低重症或死亡率，呼籲家長帶同子女打針；又說第五波疫情大部分死亡個案屬80歲或以上長者，公立醫院醫生現時會向入院病人了解疫苗接種情況，以此提醒市民打針。

劉澤星又指出，第二代新冠疫苗仍在研究階段，預料最快年底才有數據反映其功效。當有第二代疫苗相關報告，委員會將盡快審視並向當局提出建議，屆時亦會向公眾提供疫苗背景數據以釋除疑慮。

他補充，未知將來會否出現其他變種病毒，呼籲市民不要只等第二代疫苗，「現在打咗到時都可以再打」，又建議市民至少要接種3劑疫苗，長者則要打4針，已染疫則可當作曾接種一劑疫苗。

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