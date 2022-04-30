元朗洪水橋謀殺案　警再拘兩男一女涉阻止合法埋葬屍體 (16:06)

元朗警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋交代案情時指，初步調查相信，女死者遇害地點為死者及疑犯同住的村屋單位，該處距離疑犯被發現的位置約500米。警方調查發現，單位為另有3人同住，3人在案發時亦在場，警方今早以「阻止合法埋葬屍體」拘捕3人。

他表示，新被捕的3人分別為31歲姓蔡男運輸工人、27歲姓陳男侍應及29歲姓鄭無業女子，其中兩人為夫婦。3人與死者及疑犯為朋友關係，一同租用案發現場700呎、三房一廳單位。警方在單位內發現血迹，檢獲不同物品，但仍待驗屍確認兇器，檢獲物件不便透露。

警方昨早6時許接獲報案，在洪水橋田廈路發現男子以板車推住一具以被包裹的人形物體，到場後發現被被鋪包裹的女子已經死亡，遂以謀殺拘捕該名男子。據初步檢查，女子屍體發脹，身穿的灰色上衣及黑色長褲染有血漬，頭部被人以保鮮紙包裹，肩膊以下位置、雙手及雙腳均被人用透明膠紙綑綁，後腦位置有血漬及約1厘米傷口，面部、手部和左肩膊有瘀傷，雙腿有懷疑被腐蝕性液體灼傷的長條形傷痕，死因仍待驗屍確認。被問及被捕人是否欲以腐蝕性液體溶屍，林指是調查方向之一。

涉謀殺被捕的男子姓吳，25歲 ，報稱無業；女死者姓葉，30歲，兩人為情侶。警方指，將會調查被捕人及死者關係、犯案動機、有否出現糾紛衝突、身體及精神狀態，以及案件有否其他同黨。

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