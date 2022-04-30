警搗違規食肆、酒吧及非法賭檔等　拘15人票控92人 (10:37)

元朗警區特別職務隊人員昨在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查泰豐街一住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔。警方以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名60歲姓王本地男子；另有4男1女，年齡介乎54歲至63歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。6人同時涉嫌違反限聚令，遭提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，警方共檢獲3張電動麻將枱、6副麻將、14張椅子及約4300元賭款。

港島總區反三合會行動組、灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨晚突擊巡查區內領有酒牌的場所，發現銅鑼灣耀華街38號及銅鑼灣登龍街一號兩間餐飲處所，沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章） 的規定，容許多於4名顧客於同一枱聚集。48歲女負責人及33歲男負責人涉違599F章分別被捕或將被警方檢控。兩間餐廳合共59名顧客涉違第599F章被票控。

觀塘警區特遣隊昨晚巡察派對房間，發現開源道45號一派對房間懷疑正在違規營業，房間內4名顧客涉違第599F章被票控；警方稍後會拘捕處所的負責人。

油尖警區反三合會行動組聯同特別職務隊人員昨突擊搜查麼地道一酒吧，發現該酒吧違規營業，34歲姓馬男負責人涉違第599F章被捕，另有17名顧客涉違第599F章被票控。

元朗警區反三合會行動組今日凌晨搜查元朗喜業街17號一工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧，21歲姓陳男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違第599F章被捕。場內3男3女涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，同時因違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被票控。警方在行動中，檢獲156罐啤酒、3支紅酒、兩支威士忌、一批影音器材及酒吧設備。