前冠軍騎師陳柏鴻向舊愛追樓 高院裁定各獲一半售樓得益 (22:10)

原告為陳柏鴻，被告為姜麗娜。案中爭議在於何文田碧佳閣的單位業權誰屬，原告方指是陳柏鴻獨自買樓，陳柏鴻將一半權益贈予姜麗娜作禮物；被告方則指姜麗娜以積蓄自行供樓，單位聯名只因為姜麗娜沒有工作，要靠陳柏鴻的名義取得銀行按揭。

判辭透露，陳姜二人1979年在夜總會結識，當時已婚的姜麗娜任職舞小姐。二人於1980年初發展親密關係，姜麗娜數年後與丈夫離婚，陳柏鴻後來娶另一女子為妻。對於二人的證供爭議，法官指姜麗娜的供辭不合邏輯，欠缺證據支持她斥資買樓的說法。法官稱，姜麗娜案發時無業，扣除首期後只有近10萬元存款，相信她無能力供樓10年之久，而且陳柏鴻一度出手襲擊她，她應該不會邀請對方聯名置業。

至於陳柏鴻的供辭，法官指當中有矛盾之處，不過比姜麗娜的版本更為可信。法官認為，陳柏鴻當時任職全職騎師，最高的賽季收入為250萬至300萬元，相信他有足夠資金獨自買樓，他將物業送予姜麗娜亦不足為奇。