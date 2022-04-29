歐頌賢2019區選辦歌唱表演及書法班舞弊罪成 (17:59)

被告歐頌賢（45歲）報稱機械工程師，被控於2019年10月10日在區議會選舉中，作出為他人提供娛樂的舞弊行為，即提供歌唱表演；以及同月16日作出賄賂選民的舞弊行為，即提供書法班。

辯方早前指，被告為了發放正能量而提供娛樂，誘使投票不是唯一合理意圖。梁官提到，當時被告與民主派任嘉兒參選同一區，被告曾被勸喻退選，又表示街上放置印有其肖像和名字的易拉架，是希望市民可分辨她和任嘉兒。被告向街頭表演者給予1200元作報酬，表演旁擺放易拉架，上面印有大幅肖像，突顯易拉架的重要性，因此裁定她藉此誘使他人投票。

另外，梁官指涉案書法班由專業書法家教授，該教授又售賣親筆揮毫的揮春，認為他所收取800元並非車馬費，而是教授書法的報酬，因此屬於「有值代價」。梁官稱，選舉義工舉辦書法班時派發傳單，在場的被告必然知情，當時亦放置易拉架，以增加市民對被告的好感，基於案情和競選背景等，裁定被告以提供書法班作為投票誘因。