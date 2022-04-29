男子酒醉後堅持駕駛撞斃勸阻友人　囚22個月停牌5年 (17:49)

辯方求情時稱，被告羅兆堅（41歲）為人勤奮，任職物流及園丁，駕駛紀錄良好。他深感後悔，犯案後失去自由、婚姻，且失去案中去世的朋友，被告事後為事主支付3萬元殮葬費。他承諾會戒酒，冀法庭輕判。

案情透露，2021年3月27日晚上，被告、曾姓男事主共十多名友人在文錦渡紅橋新村一貨倉的卸貨區燒烤聚會。被告喝酒後突然激動，欲駛車離開。友人留意到被告喝醉，搖搖晃晃，無法行走，遂勸他不要駕駛，但被告未有理會。

當晚凌晨約零時許，被告登上一輛黑色私家車，開啟引擎及頭燈。事主衝前打開私家車左後門，大聲勸告不果。被告在後門仍然打開的情況下，倒車及扭右撞倒事主，更兩度輾過事主，被告其後高速駛走。事主的左手左腳被撞至變形，送院後搶救不治。凌晨1時許，被告一度向友人表示拒絕自首，但其後返回現場向警方自首，酒精呼氣測試亦超標近2倍。