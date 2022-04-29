2019年國慶油尖旺衝突　兩人暴動罪成分判囚兩年半、入教導所 (17:20)

辯方求情時稱，首被告林芳懿（現23歲，下同）任職外展社會工作隊的文職，有志於成為設計師。另次被告黃薃匡（20歲，冷氣學徒）則希望成為健身教練。辯方求情稱，教導所和暴動案的一般判刑合理和相稱，冀法庭判他入教導所。

法官李慶年判刑時稱，本案的暴動參與有備而來，但不算計劃周詳和部署精密，且沒人受傷，其規模和犯案情節屬於中等。李官續稱，首被告有真正悔意，願意承擔法律責任，儘管要和年幼的兒子分隔不少年頭，加上她沒案底，經認罪扣減後判囚30個月。次被告案發時18歲，報告亦指他適合接受教化，認為判入教導所是合理和相稱。

案情指，警方當日沒有向任何西九龍區的示威發出不反對通知書。近下午3時半，大批示威者聚集，在尖沙嘴、佐敦一帶毀壞店舖閘門、縱火及設置路障。示威者曾向尖沙嘴警署投擲至少共11枚汽油彈，警方多次推進及發射催淚彈，與示威者對峙。

警方在旺角掃蕩時，於彌敦道580號地下拘捕兩名被告，首被告被搜出面巾、頭盔、防毒面罩等，次被告則被搜出伸縮警棍、手肘護脛、文宣等。