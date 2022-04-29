海關檢1500萬走私電子煙加熱煙拘11人　私梟疑禁售前囤積居奇 (16:27)

海關機場科空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧表示，破獲的51宗案件中，共檢獲260萬枝未完稅加熱煙、19萬件懷疑含尼古丁成分電子煙，以及5000毫升懷疑含尼古丁成分電子煙油，總值約1500萬元，應貨稅款達500萬。他稱，其中42宗案件在機場、深圳灣口岸偵破，大部分利用郵包，以空運方式運入香港，另有小部分屬經陸路運入，成功在修例前阻截產品流入本港。

稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官蔡景恒稱，其餘9宗案件則涉儲存、分銷及販賣，地點遍及屯門、上水、長沙灣、觀塘、藍田、土瓜灣及銅鑼灣，包括破獲2個貨倉、3架運送加熱煙的車輛，共檢獲68萬枝未完稅加熱煙。海關在行動中拘捕9男2女，年齡介乎28至52歲，包括分銷集團重要人物，暫時相信他們屬於不同組織。

蔡景恒稱，一條200枝的加熱煙，來貨價約300元，零售價則為500元，不法份子透過空陸兩路將未完稅電子煙及加熱煙運入本港，儲存在迷你倉、工廈，在收到訂單後相約於公屋、地鐵等熱鬧地方交收。他稱，隨禁售條例即將生效，不法份子囤積私煙情況加劇，今年截至4月，海關共檢270萬枝走私加熱煙。