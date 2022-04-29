兩前國泰空少涉違防疫例擬認罪被拒　官稱被告真誠相信沒違例或屬抗辯理由 (17:08)

兩名被告依次為黃昱龍（45歲，馬來西亞籍）及劉諾宏（44歲，中國籍），均報稱無業。首項控罪指，首被告黃昱龍被指於2021年12月25日作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任在日期為同年12月24日的醫學監察通知書所指明的條件，即根據政務司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

另兩項相同控罪指控的次被告，分別於同年12月25及27日作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任在日期為同年12月25日的醫學監察通知書所指明的條件，即根據政務司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

辯方大律師James McGowan原在求情時指出，兩被告對事件感到抱歉，二人「真誠地相信」在隔離其間外出所作的行為，為法例中獲豁免的「必要活動」，即使作出亦無違例。主任裁判官嚴舜儀聞言後，關注法庭能否在這情況下接納二人的認罪答辯，並兩度休庭讓律政司索取指示。嚴官最終認為，法庭不能接納二人的答辯。