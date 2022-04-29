理大生Tg開「抗共港獨台」出售武器認煽動分裂　判入獄5年 (14:40)

23歲被告呂世瑜原被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器、煽動他人分裂國家共3罪，他承認煽動他人分裂國家罪，其餘兩罪則留法庭存檔。

胡官判刑時指，被告發布鼓吹暴力、「香港革命」的帖文，並售賣武器。而Telegram傳播信息的速度快，頻道亦為公開頻道，任何人包括非訂閱者均可以查看帖文，認為被告有意爭奪影響力，期望帖文觸及「越多人越好」。

胡官續指，被告在社會動蕩及反政府情緒高漲之際，增加社會動亂的風險，故罪行屬「情節嚴重」，按《港區國安法》第21條，刑期須為5至10年，考慮被告沒有表達或展示一個實際及周詳的分裂國家計劃，以5年半為量刑起點，認罪扣減3分1，總刑期為3年8個月。

控方隨即質疑，國安法條文訂明「情節嚴重」者須判5至10年刑期，亦有英國案例佐證即使被告認罪獲扣減刑期，亦不得低於最低刑期；辯方認同法庭受相關條文所限，但認為法庭已裁定量刑起點為5年半，加刑恐對被告不公，冀法庭考慮案件雖嚴重，但並非「情節嚴重」之列，可判處5年以下刑期。

胡官考慮雙方陳辭，認為她己裁定案件屬「情節嚴重」，在案件事實不變下，不會更改裁決，而法庭受上述國安法條文所限，故改判囚5年。