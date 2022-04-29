男子虐女友7歲女燒手踢肚　虐兒罪成判囚兩年半　官斥卑劣殘忍 (14:28)

裁判官陳慧敏裁決時稱，女童X的證供或有誇張之處，但整體清晰亦合情合理，裁定X為誠實可靠的證人。在盤問下，X談及其遭遇時內容細膩、充滿細節，若非親歷其境難以說出，例如被告捉著X的腳並吊起她來打、以金屬片插在X的手指等。陳官又稱，被告燒X的手及以風筒吹她，但X不敢大叫，默默承受不合理和不合法的虐待。

對於X母稱未有留意女兒傷勢，且沒有印象，陳官反駁稱，她與女兒同住理應看到，從相片亦可見X手上的傷勢範圍不小，但她未有發覺X有異，直指她聲稱與女兒關係「幾好」的說法不攻自破，故不接納其證供。

至於辯方指X受襲理應會尖叫，且兩人的身高差異，令被告很難動手，陳官則表示不同意，反駁稱被告30多歲，施以如此手段毫無難度，且X向母親投訴後，被告變本加厲向X施襲。

陳官續稱，風筒出風處9節金屬片與X傷口結痂位置吻合，裁定被告使用風筒貼向X身體，亦接納X稱遭被告以濕毛巾大力掩著口鼻，被告更著X除去上衣，以冷水花灑淋在其身上，故裁定被告兩罪罪成。