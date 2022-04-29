八旬英籍醫生被控非禮家傭上訴得直 (13:48)

上訴人Brian Drew Apthorp（83歲），被指於2018年11月至2019年4月間犯案。判辭指，事主X（30歲）自2018年9月5日起受聘於上訴人，職責包括為全身赤裸的上訴人按摩，上訴人曾在按摩時要求X捏他的乳頭及為他手淫。X趁上訴人離港之際，向家傭匡扶中心求助，同年7月辭職。

判辭指，上訴人在原審的首兩天沒有律師代表，他選擇不作供、不傳召證人，並親自盤問X，而在盤問X的階段過後，上訴人成功聘請律師代表他，律師向法庭申請重召X作盤問，原審裁判官鄧少雄認為已給予足夠的盤問時間，拒絕辯方申請。

判辭認為，法庭處理非禮案的裁決時，很大程度取決於事主的可信性。本案上訴人不否認曾著X為他按摩，並指因健康問題，他需要X在其陰莖上塗藥膏，加上X曾向上訴人索償，案件背景相當複雜。

此外，上訴人患有早期失智症，從謄本可見，他顯然沒有能力盤問X，原審裁判官理應批准申請。而本案亦有疑團未處理，包括X為何未有及早投訴等，綜合上述因素，法官認為其定罪並不穩妥。