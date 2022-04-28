吳敏兒初選案被拒保釋　官判辭稱言論挑起對政府怨恨　具國際影響力易聯合他人反政府 (17:23)

初選案現時有13名被告獲保釋，50歲的吳敏兒至今還押約一年兩個月。判辭指，吳敏兒於2020年5月在已停運的「立場新聞」發文，題為「制裁黑警，制裁埋黑警後路」，指一旦當選立法會議員，就會向警方和立法會保安還擊。此外，她同年7月在Facebook發帖稱，國安法實施預示一個充斥恐懼和壓迫的時代，立法會將變成戰場。

律政司一方早前表示，吳敏兒在初選落敗後仍接受訪問，呼籲反抗當局，又指要將抗爭帶至國際舞台，反映她有堅定決心反抗政府。吳敏兒一方則指，有關言論只是選舉修辭，她只是同情被捕者的遭遇，從沒煽惑暴力。

杜官考慮雙方的說法，表示吳敏兒雖然沒有呼籲暴力行為，但她的言論已挑起針對當局的怨恨和憤怒，認為吳敏兒一方的陳述不實。杜官又指，吳敏兒因參與工運取得國際影響力，可以輕易聯絡其他人反抗政府，法庭不信納她獲准保釋後，不會繼續從事危害國安的行為，因此拒絕其保釋申請。