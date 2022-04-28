曾江倒斃前一日　張竹君稱酒店職員曾代送物品　翌日檢測人員拍門無回音【短片】 (20:00)

張竹君稱，事發當日有由衛生署委託的檢測承辦商人員到曾江的房間拍門，但無人應門，於是通知酒店職員跟進；若檢疫者照顧能力不足，可申請要求照顧者陪同入住。

衛生署回覆查詢表示，檢疫者如有特殊需要而需照顧者照顧，須先獲該署批准。檢疫者可在抵達香港前，向衛生署提交理由及申請有條件批准，把已填妥的申請表格電郵到caretaker_apply@dh.gov.hk；或在抵港及取得檢疫令後，致電檢疫令上的24小時熱線提出申請。署方只會批准一名照顧者陪同，須與檢疫者於酒店房間內直至檢疫期完結為止，其間不可換人。由去年4月1日至今年3月31日，衛生署共批准1300宗相關申請。

張竹君又表示，酒店應用常理考慮檢疫者要求，不應事事詢問官方，若檢疫者有特別情況要求助，可要求酒店協助，亦可致電衛生署甚至報警。她補充，曾江檢疫時以及離世後，對新冠病毒檢測均屬陰性。

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