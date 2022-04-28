兩男認侮辱國旗還押候判　一稱醉酒興起犯案撰求情信「向祖國道歉」 (17:08)

被告依次為無業男子盧景揚（50歲）及裝修工人盧蔚浚（33歲）。兩人承認於去年10月1日，在橫頭磡邨宏安樓外富美街，公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。

辯方求情指出，首被告受酒精影響，低估犯案的嚴重性，他現已非常後悔，並親撰求情信，向「祖國」及國旗物主，即九龍東潮人聯會道歉。辯方冀法庭考慮他並非在示威現場燒國旗，案發時人煙稀少，他並無煽動他人破壞社會安寧，行為對途人影響微；次被告則在求情信向法庭致歉，望獲從輕發落，以照顧家中年邁的祖父母。

案情指稱，案發路段兩旁馬路各插有10支國旗。兩人於案發日清晨5時54分現身案發路段，首被告用打火機點燃國旗，並在富美街至富裕街來回行走，發現火種熄滅時隨即再點火，其後扯下共8支旗，丟在地上。次被告則焚燒或扯下共10支旗，逐一丟落地。警方到場發現共18支國旗遺在地上，其中15支有焚燒痕迹，另兩支有燒焦痕迹的國旗留在欄杆上。