兩男認侮辱國旗還押候判　一稱醉酒興起犯案撰求情信「向祖國道歉」 (17:08)

兩名醉酒漢涉於去年十一國慶日清晨，點燃或扯20支國旗落地面，因而遭控共一項侮辱國旗罪。33歲次被告早前認罪，50歲首被告則今（28日）於觀塘裁判法院認罪。辯方求情指出，案件無關政治立場，首被告未曾參與任何社會運動，僅因醉酒一時興起犯案，他亦撰求情信向「祖國」道歉。案件押後5月12日判刑，待索取背景報告，其間兩人續還押。
被告依次為無業男子盧景揚（50歲）及裝修工人盧蔚浚（33歲）。兩人承認於去年10月1日，在橫頭磡邨宏安樓外富美街，公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。
辯方求情指出，首被告受酒精影響，低估犯案的嚴重性，他現已非常後悔，並親撰求情信，向「祖國」及國旗物主，即九龍東潮人聯會道歉。辯方冀法庭考慮他並非在示威現場燒國旗，案發時人煙稀少，他並無煽動他人破壞社會安寧，行為對途人影響微；次被告則在求情信向法庭致歉，望獲從輕發落，以照顧家中年邁的祖父母。
案情指稱，案發路段兩旁馬路各插有10支國旗。兩人於案發日清晨5時54分現身案發路段，首被告用打火機點燃國旗，並在富美街至富裕街來回行走，發現火種熄滅時隨即再點火，其後扯下共8支旗，丟在地上。次被告則焚燒或扯下共10支旗，逐一丟落地。警方到場發現共18支國旗遺在地上，其中15支有焚燒痕迹，另兩支有燒焦痕迹的國旗留在欄杆上。