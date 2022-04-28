男子811尖沙嘴衝突被捕　認暴動罪還押候判 (15:06)

現年24歲被告鄭智健報稱任職冷氣技工，被指於2019年8月11日，在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動，以及攜有一支雷射筆。

案情指出，當天下午約6時，有逾2千名示威者在警署外集結，警方舉旗警告示威者離開。有示威者向警署擲石頭和雜物，用雷射筆照射警方，有汽油彈燒傷一名男警，警方發射催淚彈和布袋彈驅散人群。而在栢麗購物大道，有示威者推倒高台鐵架及以水馬堵路。

至當晚7時許，警員截停並拘捕被告，搜出黃色頭盔、泳鏡、圍巾、手套、兩支噴漆和一支雷射筆。控方指，被告以主犯的身份，蓄意鼓勵其他人破壞社會安寧，從而參與暴動。

庭上播放警署閉路電視片段顯示，有男警當晚遭汽油彈擊中後身上着火，一度在地上翻滾。醫生檢驗後指他腳部有5.5%二級燒傷，傷口於同年11月痊癒。