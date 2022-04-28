涉網上鼓吹他人襲擊官員　2男涉煽惑被捕 (14:07)

警方網罪科總督察戴子斌表示，自2019年年中，有激進份子在網上發表在具煽動性言論，破壞社會安寧，近日發現部分言論意圖襲擊政府官員，亦有人不負責地鼓吹他人傳播病毒。

警方昨日採取行動，分別在馬鞍山、南丫島，以涉嫌「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」兩名男子，檢取3部手提電話、一部手提電腦及一部流動裝置。警方指，兩人為32歲從事殯儀工作的禮儀師及61歲的退休者，分別在今年4月上旬及2020年襲擊政府官員言論。戴子斌稱，言論針對性地提及要襲擊個別官員，但不便透露具體細節。

其中，61歲的被捕男子同時涉在今年2月鼓吹他人「播毒」，涉干犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」罪。據調查所得，男子並未曾在確診期間外出「播毒」。

戴子斌稱，「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」最高可被判罰款一萬元及監禁6個月，而「意圖造成身體嚴重傷害」最高可被判終身監禁，呼籲市民不要以身試法。警方強調尊重言論自由，惟亦要尊重法例，過去曾有人被鼓吹後付諸實行，造成公共安全風險，警方不會姑息有關行為。