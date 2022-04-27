前區議員何惠彬稱要「打國安」認藐視法庭判緩刑　官批遲逾年檢控不能接受 (18:07)

辯方求情指，被告何惠彬（33歲）承認責任，本案亦非同類案件中最嚴重，冀請法庭判處緩刑。

判辭指，警方網絡安全及科技罪案調查於2020年5月22日發現被告何惠彬在其Facebook專頁上發布一則公開帖文「襯醉‍醉‍地同你‍地講，你唔‍敢出‍手打X差佬（第‍日係打‍X國‍安），就註‍定比班X街食‍住，而‍家冇‍人同你‍地講道‍理呀，而‍家講拳‍頭」。

警方發現專頁屬於被告，律政司於同月26日去信被告，指帖文涉違反禁制令，要求他在7天內刪除。被告於同月30日去信律政司指已刪除帖文。律政司於2021年9月展開控告藐視法庭的程序。

判辭指，法庭早前關注延遲檢控一事，律政司解釋需時檢視證據、調查帖文的發布者身分、索取法律意見，並無不當延誤。判辭指，無證據顯示被告試圖隱瞞身分，延遲檢控15個月是不可接受。

判刑方面，判辭稱帖文明顯違反禁制令，但所提及的暴力並非刀槍和炸彈般極端。不過，被告作為具影響力的區議員，即使是醉酒都應三思而後行，法庭考慮他在限期內移除帖文、承認責任，接納他有真誠悔意，認為緩刑是恰當的刑罰。