旁聽鄒幸彤案庭內拍掌涉煽動　「牧師和你顛」營運者續被拒保釋 (17:38)

兩男女涉在前支聯會副主席鄒幸彤六四煽惑集結案裁決當日，於旁聽期間在庭內拍掌及發表煽動言論，被控發表煽動文字罪，女被告獲准保釋候訊。其中營運YouTube頻道「牧師和你顛」的男被告，另被控透過影片作出煽動行為，他今（27日）在西九龍裁判法院作第3次保釋申請，被國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕，其間還押候訊。
被告彭滿圓（59歲）未有律師代表，自行陳辭。羅官聽取陳辭後，拒絕其保釋申請，並引用刑事訴訟條例9G條，要求他下次申請保釋前先遞交書面申請，法庭審視有新法律觀點後，再安排開庭處理。
男被告彭滿圓和女被告趙美英（67歲）同被控一項「發表煽動文字」罪，指他們今年1月4日在西九龍法院大樓第三庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及／或使他人不守法或不服從合法命令的文字。
彭另被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，涉於前年11月17日至今年2 月16 日，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及／或慫使他人不守法或不服從合法命令。