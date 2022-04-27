旁聽鄒幸彤案庭內拍掌涉煽動　「牧師和你顛」營運者續被拒保釋 (17:38)

被告彭滿圓（59歲）未有律師代表，自行陳辭。羅官聽取陳辭後，拒絕其保釋申請，並引用刑事訴訟條例9G條，要求他下次申請保釋前先遞交書面申請，法庭審視有新法律觀點後，再安排開庭處理。

男被告彭滿圓和女被告趙美英（67歲）同被控一項「發表煽動文字」罪，指他們今年1月4日在西九龍法院大樓第三庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及／或使他人不守法或不服從合法命令的文字。

彭另被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，涉於前年11月17日至今年2 月16 日，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，意圖引起對香港司法的憎恨藐視或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、及／或慫使他人不守法或不服從合法命令。