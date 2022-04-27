網媒記者涉賢學思政街站擾亂公眾秩序等受審　表證成立 (18:00)

案件表證成立，另被告胡家輝（44歲）涉及其他案件服刑中。警員劉達明供稱，去年4月15日賢學思政在旺角擺設街站，他奉命拍攝情況，約下午5時半接手攝錄。被告期間以粗口大聲說話、大吵大鬧，劉達明擔心被襲，遂轉向拍攝被告。劉達明重申，當時被逼拍攝被告，拍不到街站，無法完成工作要求。

庭上播放的片段可見，警方拉起橙帶調查，有警員說「唔散直接告佢啦」，進行拍攝的被告不滿並高呼「我哋做緊嘢喎」，質疑警方做法。被告後來拍攝劉達明取出自拍棍，並旁述稱以為是伸縮棍，質疑警方會打人，劉達明回應「警察唔會打人」，被告則一連串反問：「你有咩證據證明話警察唔打人呀？」、「朱經緯唔係警察呀？七警唔係警察呀？偷鮑魚偷手套嗰啲係咪警察呀？」。劉達明拍攝被告，多次說「繼續講呀」；被告又大聲追問，曾說「夠料嚟拉我呀、高登記者胡家輝」。

辯方盤問時質疑劉達明一直說「繼續講」，是向被告說話；惟劉達明解釋是向同事談話，但忘記對方的問題。辯方續問，片段可見劉達明瞪大雙眼望向被告說話，劉達明不同意，又稱「可能純粹你個人感覺」。辯方遂指出，劉達明一直向被告說話，並令情況火上加油，但他一一否認。

督察岑勁安則供稱，被告當時指罵便衣警員數分鐘，認為情況惡化，遂上前交涉，又指出被告對周圍安寧造成一定程度破壞，遂警告及叫他冷靜，但被告未有遵從。