Telegram發「獨立」帖文售胡椒彈氣槍　23歲理大生認煽動分裂國家還押候判 (15:20)

辯方求情指出，被告呂世瑜（23歲）已還押18個月，其間表現合作，協助警方調查。被告親撰求情信，引述《楚辭》中「寧昂昂若千里之駒，將泛泛若水中之鳧？」，指出自己作為有衝勁、理想的年輕人，面對反修例運動難以獨善其身，初心只希望港人意見得到尊重。

被告另提及自己生於中產家庭，年幼喪父，母親獨力撫養他和姊姊成人，將姊姊送到英國留學。他自還押後對母親為他奔波勞碌感十分愧疚，無以為報。

辯方認為，被告僅透過Telegram作出煽動言論，較透過示威或公開廣播，向公眾發言的嚴重性為輕，Telegram頻道多為「同溫層」使用，持不同意見的人不會輕易受影響。加上被告並非知名的人，頻道中最激進的言論亦非由他作出，望法庭接納本案不屬嚴重一例，應判處5年以下刑期。

案情指出，被告在警誡會面中承認與另一名徐姓男子同是頻道「抗共港獨台」的管理員，他亦承認前年9月在頻道發文出售胡椒彈氣槍，定價6800元。

警方檢取頻道共1495個帖文，357個於案發日期內，即2020年6月30日至9月23日發出，被告多次發表「香港獨立 唯一出路」口號，又指出視國安法為「廢紙」，並轉發照片，顯示頭戴防毒面罩的人物，寫有「光復香港 時代革命」及附有防毒面罩的價錢，其後提及將會發貨。