Telegram發「獨立」帖文售胡椒彈氣槍　23歲理大生認煽動分裂國家還押候判 (15:20)

23歲理工大學男生涉嫌於前年在其寓所內藏有胡椒彈氣槍及軍刀等武器，以及透過Telegram頻道「抗共港獨台」出售伸縮警棍等裝備，被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器、煽動他人分裂國家共3罪。被告今（27日）於區域法院承認煽動分裂國家罪，其餘兩罪則留法庭存檔，不繼續起訴。案情提及，被告承認在頻道出售胡椒彈氣槍。案件押後周五（29日）判刑，被告續還押。
辯方求情指出，被告呂世瑜（23歲）已還押18個月，其間表現合作，協助警方調查。被告親撰求情信，引述《楚辭》中「寧昂昂若千里之駒，將泛泛若水中之鳧？」，指出自己作為有衝勁、理想的年輕人，面對反修例運動難以獨善其身，初心只希望港人意見得到尊重。
被告另提及自己生於中產家庭，年幼喪父，母親獨力撫養他和姊姊成人，將姊姊送到英國留學。他自還押後對母親為他奔波勞碌感十分愧疚，無以為報。
辯方認為，被告僅透過Telegram作出煽動言論，較透過示威或公開廣播，向公眾發言的嚴重性為輕，Telegram頻道多為「同溫層」使用，持不同意見的人不會輕易受影響。加上被告並非知名的人，頻道中最激進的言論亦非由他作出，望法庭接納本案不屬嚴重一例，應判處5年以下刑期。
案情指出，被告在警誡會面中承認與另一名徐姓男子同是頻道「抗共港獨台」的管理員，他亦承認前年9月在頻道發文出售胡椒彈氣槍，定價6800元。
警方檢取頻道共1495個帖文，357個於案發日期內，即2020年6月30日至9月23日發出，被告多次發表「香港獨立 唯一出路」口號，又指出視國安法為「廢紙」，並轉發照片，顯示頭戴防毒面罩的人物，寫有「光復香港 時代革命」及附有防毒面罩的價錢，其後提及將會發貨。