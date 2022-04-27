團體調查稱七成半基層受訪者不符領失業援助資格　倡擴大資助範圍兼恆常化 (13:41)

「基層願景」本月11日至20日透過網上問卷訪問304名基層市民，發現只有18.8%受訪者於今年首三個月每月有工開，較去年第四季減少近半；42.3%受訪者今年首三季每月工時少於72小時，按季增加12.8個百分點。調查亦發現七成半受訪者沒申請失業支援，原因主要涉及正領取綜援（36.2%）及連續失業少於30日（22.6%）。

居住劏房的陳太育有兩名幼子，任職地盤散工的丈夫以往月入1.9萬元，惟第五波疫情期間工時大減，月入跌至1.4萬元；陳太本來在食肆「炒散」幫補家計，但禁晚市堂食後亦告失業。陳太稱只靠節省伙食渡日，反問「係咪寧願我哋瞓足一個月等攞失業援助呢？」，又提到兩兒開學後須每天接受快速測試，進一步加重財政負擔。

李芝融表示，不少人在疫情期間仍努力工作，惟無奈工時被迫減少，卻未符申領失業支援資格，形容政府支援措施屬「懲罰性鼓勵」，變相懲罰努力工作的市民，建議將臨時失業援助計劃涵蓋月入減少三分一的市民，並將計劃恆常化。