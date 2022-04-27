男子三度持刀行劫指嚇的士司機女保安　判囚五年半 (13:26)

庭上披露，33歲被告卓文迪過往有11次定罪記錄，曾因販毒入獄，2019年7月刑滿出獄。辯方求情指，被告育有一名4歲女兒，並引述被告親撰的信件，稱2019年社會動盪及2020年的新冠疫情，令他由全職變為日薪工作，因經濟困難才犯案。

案情指，2020年2月14日晚上9時許，戴帽及口罩的被告闖進葵涌一棟工廈的停車場收費寫字樓，持1.5呎長的刀指嚇女保安，保安在受驚下交出300元，被告逃去前又劫走保安價值3000元的手機。

案情續指，同月16日凌晨近3時，被告在葵興港鐵站外登上的士前往長沙灣，下車之際突然亮刀打劫，司機擔心自身安全遂交出1270元，被告逃走後不久再登上另一輛的士，抵達葵涌後再以刀威脅司機交出現金。司機假裝取出銀包，乘機下車逃走及報警。

被告同月22日被捕，他在警誡下承認因失業而犯案，進一步警誡下稱，他在葵興附近向朋友借錢不果，於是萌生搶劫念頭，而同日凌晨搶劫得來的贓款，已全數用以購買奶粉及尿片。