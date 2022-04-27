黎智英等涉欺詐案今開審　辯方要求控方釐清指控　案件押後至5月3日 (13:31)

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）同被控一項欺詐罪，黎智英另被控一項欺詐罪。控方代表為刑事檢控專員楊美琪，黎智英由資深大律師陳政龍代表，黃偉強則由資深大律師黃佩琪代表。

修訂控罪指出，兩名被告於2016年1月1日至2020年5月19日，連同周達權及其他人向科技園公司隱瞞，將軍澳工業邨駿盈街8號的處所或其部分，並非按工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日所訂的租契用途而使用，意圖詐騙而誘使科技園公司沒執行其租契權利，導致蘋果日報印刷及或力高顧問有限公司獲利，或令科技園公司蒙受不利。

黎智英另面對的一項欺詐罪，指稱他於1998年4月1日至2015年12月31日連同其他人藉作欺騙，即向工業邨公司隱瞞該處所並非按1995年10月24日的提案計劃書、工業邨公司與壹傳媒印刷有限公司（現為蘋果日報印刷）於1995年10月24日所訂的租契協議，及工業邨公司與蘋果日報印刷於1999年5月25日所訂租契使用；及或虛假地表示處所是按上述租契等使用，意圖詐騙。

同案集團營運總裁兼財務總裁周達權較早時獲准分拆案件審訊，將於7月21日提訊。