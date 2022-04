已停辦人權新聞獎　「立場」、「眾」共獲14獎　外媒涉阿富汗緬甸報道榜上有名【附完整得獎名單】 (11:16)

英文組別獎項則有多個國際傳媒獲獎,其中《華爾街日報》有關新疆的調查報道獲得調查特寫大獎。同時亦有涉及緬甸的報道獲獎,包括緬甸新聞網站「緬甸前線」(Frontier Myanmar)獲得兩個優異獎項。

據《明報》早前報道,人權新聞獎已完成評審,外國記者會因憂慮向「立場」頒獎而引起法律風險,決定煞停頒獎。

2022年人權新聞獎中英文組別及攝影組別得獎名單:

中文組別:

突發新聞大獎:〈從〈當蘋果落下〉到〈一粒蘋果不死〉:香港《蘋果》被關,新聞自由告終〉系列報導 —《鏡週刊》

優異獎:〈國安法下司法新秩序 不設陪審團無得拗 不准保釋無權質疑違憲〉(眾新聞)、〈周梓樂死因庭系列報導〉—《加山傳播》

調查專題大獎:〈南丫海難 死亡報告〉—「立場新聞」

優異獎:〈智慧監獄實驗記〉—「立場新聞」、〈元朗721襲擊影像分析〉—「立場新聞」

解釋性特寫大獎:〈數碼貧窮〉—《明周文化》

優異獎:〈國安法一周年系列報導〉—《明報》、〈Foodpanda罷工系列報導〉—「立場新聞」

短片大獎:〈假如這是最後的自由〉—「立場新聞」

優異獎:〈《蘋果》最終章 振奮打氣聲響徹編輯部 「香港信有明天呢?」〉—「眾新聞」、〈河南水災系列報道〉—「眾新聞」

紀錄片大獎:〈7.21尋源〉—「立場新聞」

優異獎:眾聲集:〈末世公民〉—「眾新聞」、〈蘋果日報終章|停刊前的50小時 四員工訴說未了〉—「立場新聞」

多媒體大獎:〈支聯會的戰役:1989-2021〉—「立場新聞」

優異獎:〈解體:你們還好嗎?〉—「立場新聞」、〈2019區議員專頁〉—「眾新聞」

大專組別大獎:〈塔利班治下 謊言與血腥的生活體驗〉—《大學線》

優異獎:〈特殊需要者遇官司 獲公平審訊嗎? 〉—《大學線》、〈誓之以誠〉—《新報人》

英文組別:

突發新聞大獎(Breaking News Writing):Myanmar protest crackdowns (Washington Post and Foreign Policy)

優異獎(Merits): Myanmar in crisis (AFP)

調查專題大獎(Investigative Feature Writing:): The business of forced assimilation (Wall Street Journal)

優異獎(Merits):Hlaing Tharyar massacre (Frontier Myanmar) , Kinma village burning (Frontier Myanmar)

解釋性特寫大獎(Explanatory Feature Writing): Women Vanishing (Wall Street Journal)

優異獎(Merits):One by One, My Friends Were Sent to the Camps (The Atlantic)

短片大獎(Short Video): Rescue of Parwana (CNN)

優異獎(Merits): Pakistani intelligence accused of torture in crackdown on dissent (BBC)

紀錄片大獎(Documentary Video):Escape from Afghanistan (SBS Dateline)

優異獎(Merits):Dead on arrival (ABC), State of Fear (Al Jazeera)

多媒體大獎(Multimedia):Mass arrest of Hong Kong's opposition figures (SCMP)

優異獎(Merits):Visualising the Afghan war (Al Jazeera)

大專組別大獎(Tertiary Student Award): Running district councils' (The Young Reporter)

優異獎(Merits):‘It’s either them or us’: desperate protestors take to Myanmar streets as junta uses arrests, violence to keep power (The Young Reporter), Apple Daily spirit (Varsity)

攝影組(Photography)

單幅攝影(Photography, Single image): Chaos at Kabul Airport (AFP)

優異獎(Merits): Shroud (RFA)

系列攝影(Photography, Series):The Fall of Afghanistan (Los Angeles Times)

優異獎 (Merits): The Coup In Myanmar , Thailand's Pro-Democracy Protests 2021