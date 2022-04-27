港大提「破壞大學聲譽」校規  學生憂「白色恐怖」 (00:13)

港大昨回覆查詢表示，就有關學生行為所新增設的條文乃彌補現時規程的不足，以加強機制有效維護大學聲譽。

根據《香港大學條例》，在紀律委員會的權力（power of the disciplinary committee ）相關規程，指出該會須就校長命令，針對任何學生涉干犯不同罪行，例如在任何法院被裁定觸犯罪行、襲擊或毆打大學任何主管、成員等，而作出調查和作裁斷。

黃靖軒昨回覆本報稱，基於保密原則，未有透露該條規程是否已通過。但他表示，擔心該項修訂令校園瀰漫「白色恐怖」，「不知做何事才算觸犯到破壞大學聲譽」。他同時指，擔心常報道校政的校媒「學苑」和校園電視的安全，學生亦有機會因而不敢評論校政。

港大亦稱，不時檢討大學規程以配合校務發展和提升運作效率；又指今次修訂規程，包括擴大組成紀律委員會的學生與教師代表團人數，校方稱此舉除可讓更多成員參與，亦可提升組成紀律委員會和處理投訴的效率。港大又指出，紀律委員會的學生成員是來自各學院自行選舉產生的學生代表，故會更具代表性。