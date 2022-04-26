2019金鐘反極權遊行三男被判暴動罪成　官稱不信被告只到場感受氣氛 (18:30)

3名被告依次為從事音樂製作的莫震宇（36歲）、學生楊樂謙（21歲）及資訊科技員李其浚（24歲）。陳官形容當日示威觸目驚心，有示威者擲汽油彈及弄破防衛水馬，警方出動水炮車，但未達預期效果。

對於閉路電視片段沒拍攝案發經過，陳官指辯方不能因而蓋棺定論指警員虛構供稱拘捕行動，且辯方不否認被告當場被捕。陳官認為辯方批評警員供辭屬牽強和匪夷所思，他信納所有警員證人證供。

陳官續指，首被告和第3被告攜有不少裝備，包括防毒面罩、手套和護目鏡等，他相信第3被告攜有的數十粒波子目的在於放置地上使人滑倒。另外，次被告亦帶備雷射筆及逾40個口罩。

陳官引述，警員作供稱首被告「戀戰」，受制服時遭扯開面罩及被認出，3人當場被拘捕。根據終院判決，考慮到他們裝備、警員供辭等環境證據，裁定是3人並非旁觀者，而是暴動參與者。