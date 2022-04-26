官透露初選案11人欲認罪　稱長期延誤對被告不公感同情　惟未信納范國威不危國安拒批保釋 (17:40)

判辭引述范國威（55歲）的代表大律師吳靄儀陳辭指，申請人自去年9月被拒保釋後有重大的情況轉變，包括已斷絕所有政治聯繫、其家人健康狀況惡化，案件在開審前面對長時間的延誤，最快於2023年中才開審。

判辭續引述律政司一方的陳辭指，控方自2021年9月已準備好交付至高院審訊，只因需時翻譯文件。案件在裁判法院處理時，法庭曾探討在第5次提訊日（4月28日）前展開答辯，當中有人認罪，惟遭辯方反對，反對者包括范國威。此外，申請人仍繼續在其Patreon平台發文，決心繼續危害國安。

法官在判辭中指，申請人家人的健康情況不構成重大情況轉變，然而對於案件程序長期延誤感到憂慮，指申請人與不獲保釋的被告已還押逾一年，下級法院是時候考慮作案件管理，包括具體地訂立交付日子、訂立決定是否需要初級偵訊的期限等，假如有被告認罪，則須訂立控辯雙方同意案情摘要的期限，盡快處理其認罪，強調無任何理由去拖延其餘被告。

法官在判辭末段又提到，對於申請人在交付過程中漫長的等待深表同情，同意對申請人不公，不過未信納申請人不會繼續危害國安。