DSE中文寫作考「校服自述」　有考生感難代入　另一考生：以個人經歷講中學生涯挫折 (17:37)

考生須在寫作卷3選1作文、1.5小時內完成。第1題要求考生以「校服的自述」為題續寫文章，第2題圍繞「得不償失」，第3題要求考生論述是否同意「與其一生專精一事，不如發展多元人生」。

在荃灣應考的考生余同學，以議論文寫作「得不償失」一題，提出物質社會追求太多個人利益，招致不同損失，又寫要克制個人欲望、有「大局觀」，以及不計較個人得失。他稱，自己以往慣於操練記敘文，惟看到「校服的自述」一題，認為難代入校服說故事，又覺得限制文章立意，閱題後感到很失望。

另一考生王同學撰寫「校服的自述」記敘抒情文，借校服講中學生涯點滴與挫折，內容一半為個人經歷，例如以往成績一般，「用自己個人經歷比較深刻、入木三分」。

寶安商會王少清中學中文科主任謝穗芬認為首兩題易於扣題，其中「校服的自述」一題，會看考生「擬人法是否用得精彩」；至於「得不償失」一題，她稱不限於探討圖中糧食問題，「可由糧食談至金錢、其他消耗品，以至世界資源」。

謝穗芬認為第3題難度甚高，需留意「與其……不如」用字，其實在暗示「發展多元人生」比「一生專精一事」更佳，故答同意的考生，要道出多元人生較專精一事重要。

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