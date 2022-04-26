18歲男認暴動潛逃　判入教導所 (16:41)

時為16歲男學生被控於2019年9月22日，在旺角警署一帶與示威者聚集及縱火，並在前年4月缺席法庭聆訊，事隔逾一年再被捕。他早前承認各一項暴動罪及沒有按照法庭的指定歸押罪，縱火罪則留法庭存檔。辯方形容被告由被捕至今已「被偷走近3年青春」，冀判入勞教中心，盡快服刑完畢及繼續學業。惟法官胡雅文稱案件歷時長是因被告潛逃，亦認為他需較長時間更生，加上勞教中心不足以反映暴動罪的嚴重性，今（26日）於區域法院判他入教導所。
辯方求情表示，勞教中心等報告顯示被告曾俊傑（現年18歲）有禮、合作、誠實，建議判入勞教中心；被告已還押一年，擬今年9月繼續中六學業，明年入讀大學，故冀獲判刑期最高兩年的勞教中心，而非羈留最多3年的教導所，早日展開新生活。
胡官判刑時稱，暴動的本質是透過暴力威脅巿民的自由和權利，故判刑應考慮阻嚇性多於被告的更生，以保障法治及公眾秩序；被告的個人背景、出於一時衝動犯案等求情則佔比不重。
胡官續說，參與暴動者恃人多勢眾，以暴力達到目的，但本案暴動的規模，以及對社會秩序與警民關係的影響非最嚴重一例，例如沒有人阻止消防員救火，亦沒有與警方正面衝突，且縱火位置並非在警署或其他建築物旁邊，考慮被告年幼，判處非即時監禁的刑罰。
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