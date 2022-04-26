抑鬱母殺女認誤殺罪　求情稱2019年社運為觸發因素　5月17日判刑 (15:21)

被告郭蓮彩（54歲）承認於2019年10月10日，在天水圍的住所內非法殺死徐樂頤（終年16歲）。案情指出，鄰居早上發現被告危坐窗邊後報警，警方及消防接報後破門入屋。警方發現被告手腕有傷，客廳地板有血迹及遺書，另見死者仰臥在牀、蓋着氈子，已沒有脈搏，手腕有長約4厘米的傷口，其身旁有一把沾滿血、8吋長的生果刀。

警方同日拘捕被告，她在警誡下稱，「我覺得個女變咗，所以我畀咗啲安眠藥佢飲，跟住用生果刀殺佢」、「我殺咗佢，我都唔想做人，我都有𠝹自己」。被告又稱，女兒當時患感冒，她無力負擔女兒醫藥費，地球空氣質素差亦令她感無助，加上擔心女兒談戀愛，欲與女兒同歸於盡，於是將抗抑鬱藥及50粒安眠藥混入葡萄酒內給女兒喝下，趁女兒熟睡時以刀𠝹向其手腕，及後再企跳。

精神報告顯示，被告自2004年起情緒不穩，因婚姻不愉快等問題飽受困擾，有多次自殘行為，被告曾稱2019年受社運影響，不時頭痛及失眠，醫生診斷她患有嚴重抑鬱症。