保險投訴局去年結案297宗投訴　7宗投訴得直共獲賠753萬 (14:43)

疫下市民減少外遊令旅遊保險投訴大減，在去年結案的保單投訴中，僅得22宗相關個案，較2020年跌近8成。其中一名投訴人前年初安排前往法國及比利時公幹，途中因法國實施旅遊限制措施而需提早返港。保險公司以世衛在投訴人投保前宣布新冠疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，稱索償屬「已知事項及狀況」拒絕賠償。委員會審理後認為，投保時歐洲疫情未算嚴重，保險公司終向投訴人賠償一萬多元。

另外，去年有79宗結案投訴與「沒有披露事實」有關。保險索償投訴委員會主席徐福燊建議，市民投保時應鉅細無遺申報，「最好諗到咩都申報」，否則保險公司有可能撤銷整張保單。委員會成員、保聯壽險總會代表李紫蘭就以新冠病患為例，提醒康復者日後投保時都要如實申報各項身體狀況。