男生認非禮11歲表妹逼口交還押候判　事主一度患適應障礙抑鬱現自殺傾向 (13:38)

以L.K.Y.為代號的被告現年18歲，辯方求情指出，精神報告顯示事主現已情緒穩定，沒有精神問題，認為雖然事件對事主有很大影響，但她已走出陰霾，只想生活回復正常，並獲家人支持，被告及事主的父母均有到庭。法庭原擬索取創傷報告，惟因事主不願回憶事件而作罷。

案發於2018年至2020年11月期間，被告於2018年兩度非禮在他家留宿的11歲事主，強吻及強迫她替他口交，並在2019年及2020年，兩度在事主家中非禮她，包括指插她的陰道、以陰莖觸碰其陰部，以及摸她的胸部。

案情指出，事主終向朋友及朋友的父親透露事件，被告亦在親戚面前承認犯案並向她道歉。事主在屯門醫院確診適應障礙症，精神科報告顯示她過去3年精神受創，活在恐懼之中，出現抑鬱、失眠、自殺及自殘傾向等症狀。