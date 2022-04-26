男子認葵涌邨單位外吐痰判囚30日　官斥散播病毒缺常人應有衛生標準 (13:17)

控罪稱，被告吳麟聰（35歲）被控於2022年1月22日，在新界葵涌大窩口道葵涌邨春葵樓906室外；以及同日在909室外，將痰吐在公眾地方，而該處並非供污物、污水或廢水用的容器或溝渠。

辯方求情時稱，被告與父母同住，為家中唯一經濟支柱。他非常後悔，明白其所作所為令人厭惡，並向公眾深切道歉，當時他沒有患上新型冠狀病毒。本案為被告帶來深刻教訓，他被捕後還押至今已3個月，希望法庭判處罰款。

案情指稱，2022年1月23日社交媒體流傳的片段可見，被告在上址遊蕩，並於兩單位門外及門鐘位置除下口罩吐痰，當時正爆發第五波新冠疫情。翌日凌晨，有市民致電報案室，稱認得片中人為被告，並向警方提供其身分。被告及後亦到葵涌警署自首，他被捕後稱，當時欲到805室找朋友，因嚴重敏感喝水時「濁親」。被告警誡稱，他在片段中看到自己，故向警方自首及解釋，他在其他問題中保持緘默。警方及後到被告家中搜屋，找出他案發時穿著的牛仔褲及外套。